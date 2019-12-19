СМИ: Анчелотти близок к расторжению контракта с "Наполи"

Бывший тренер "Наполи" Карло Анчелотти близок к расторжению контракта с неаполитанцами, утверждает Sky Sports.

По данным издания, теперь 60-летний специалист может вести переговоры с "Эвертоном", который должен возглавить клуб в скором времени.

Напомним, Анчелотти покинул "Наполи" 11 декабря 2019 года из-за серии поражений команды. Его пост занял Дженнаро Гаттузо.

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