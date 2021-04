СМИ: Аньелли покинул пост президента "Ювентуса", а Вудворд ушел из "МЮ"

Фото: Твиттер @adriandelmonte

Вице-президент европейской Суперлиги Андреа Аньелли принял решение уйти с поста президента "Ювентуса", сообщает talkSPORT.

По данным источника, функционера покинул свое кресло из-за резко негативной реакции на создание Суперлиги.

Также сообщается, что Эд Вудворд подал в отставку с поста председателя правления "Манчестер Юнайтед", причина его ухода такая же, что и у его итальянского коллеги.

Вудворт находился на посту с 1 июля 2013 года.

