СМИ: Аньелли покинул пост президента "Ювентуса", а Вудворд ушел из "МЮ"

Теги ювентусманчестер юнайтедсуперлига (европейская)эд вудворд

СМИ: Аньелли покинул пост президента "Ювентуса", а Вудворд ушел из "МЮ"Фото: Твиттер @adriandelmonte 
Вице-президент европейской Суперлиги Андреа Аньелли принял решение уйти с поста президента "Ювентуса", сообщает talkSPORT.

По данным источника, функционера покинул свое кресло из-за резко негативной реакции на создание Суперлиги.

Также сообщается, что Эд Вудворд подал в отставку с поста председателя правления "Манчестер Юнайтед", причина его ухода такая же, что и у его итальянского коллеги.

Вудворт находился на посту с 1 июля 2013 года.

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