СМИ анонсировали увольнение Жардима из "Монако"
В субботу главный тренер "Монако" Леонарду Жардим покинет свой пост, утверждает Nice-Matin.
По информации источника, после домашнего матча с "Лиллем" монегаски объявят об отставке португальского специалиста.
Сообщается, что результат поединка с "догами" никак не повлияет на уже принятое решение об увольнении наставника.
45-летний Жардим возглавил "Монако" в июне 2014 года. Осенью 2018-го клуб расстался с тренером на фоне провального старта сезона, однако через несколько месяцев тот вернулся на должность.
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