СМИ: Анри может возглавить "Барселону"

Главный тренер "Монреаль Импэкт" Тьерри Анри может возглавить "Барселону", передает Diario Sport.

По информации издания, у специалиста хорошие отношения со спортивным директором каталонцев Эриком Абидалем. Кроме того, тренер общается с игроками сине-гранатовых Лионелем Месси, Серджи Бускетсом и Жераром Пике.

Руководство "Барселоны" следит за прогрессом Анри в "Монреале". Если клуб решит не продлевать контракт с Эрнесто Вальверде, который истекает в июне 2020 года, то клуб, скорее всего, возглавит Анри.

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