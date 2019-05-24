СМИ: "Арсенал" хочет продать Мхитаряна

Хавбек "Арсенала" Генрих Мхитарян может уйти из клуба этим летом. Об этом сообщает The Sun.

По данным издания, лондонский клуб хочет продать 30-летнего армянского хавбека. Его трансферная стоимость - 30 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Мхитарян отказался ехать на финал Лиги Европы с "Челси" из-за конфликта между Арменией и Азербайджаном.

Футболист выступает за английский клуб с зимы 2018 года. В текущем сезоне он участвовал в 39 матчах, отметившись 6 голами и 7 ассистами.

Финал состоится 29 мая в Баку.

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