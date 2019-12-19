СМИ: Артета перед тренировкой "Манчестер Сити" попрощался с футболистами

Теги манчестер ситимикель артетаарсенал лондон

СМИ: Артета перед тренировкой "Манчестер Сити" попрощался с футболистами

Помощник главного тренера "Манчестер Сити" Хосепа Гвардьолы Микель Артета попрощался с командой, передает The Athletic.

По информации издания, 37-летний специалист пред утренней тренировкой клуба выступил с прощальной речью.

Артета в скором времени станет главным тренером "Арсенала", который недавно уволил Унаи Эмери из-за неудовлетворительных результатов команды. На данный момент командой руководит Фредди Юнгберг.

Напомним, что Артета выступал за "канониров" с 2011 по 2016 год.

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