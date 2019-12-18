СМИ: Артета возглавит "Арсенал"
Ассистент главного тренера "Манчестер Сити" Микель Артета возглавит "Арсенал", сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.
По данным источника, испанский специалист согласовал с руководством испанского клуба условия личного контракта. О его назначении будет объявлено в ближайшее время.
В данный момент исполняющим обязанности главного тренера "Арсенала" является Фредрик Юнгберг, который сменил уволенного Унаи Эмери.
37-летний Артета в бытность футболистом выступал за "Арсенал" в течение пяти сезонов. После завершения карьеры он перешел на работу в "Манчестер Сити" и в качестве тренера дважды стал с клубом чемпионом Англии.
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|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|17
|49
|2
|Лестер Сити
|17
|39
|3
|Манчестер Сити
|17
|35
|4
|Челси
|17
|29
|5
|Тоттенхэм
|17
|26
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|Манчестер Юнайтед
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|25
|7
|Шеффилд Юнайтед
|17
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|Вулверхэмптон
|17
|24
|9
|Кристал Пэлас
|17
|23
|10
|Арсенал Лондон
|17
|22
|11
|Ньюкасл Юнайтед
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|22
|12
|Бернли
|17
|21
|13
|Брайтон & Хоув Альбион
|17
|20
|14
|Борнмут
|17
|19
|15
|Вест Хэм Юнайтед
|17
|19
|16
|Эвертон
|17
|18
|17
|Астон Вилла
|17
|15
|18
|Саутгемптон
|17
|15
|19
|Норвич Сити
|17
|12
|20
|Уотфорд
|17
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