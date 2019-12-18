СМИ: Артета возглавит "Арсенал"

Теги манчестер ситиарсенал лондонмикель артета

СМИ: Артета возглавит "Арсенал"

Ассистент главного тренера "Манчестер Сити" Микель Артета возглавит "Арсенал", сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

По данным источника, испанский специалист согласовал с руководством испанского клуба условия личного контракта. О его назначении будет объявлено в ближайшее время.

В данный момент исполняющим обязанности главного тренера "Арсенала" является Фредрик Юнгберг, который сменил уволенного Унаи Эмери.

37-летний Артета в бытность футболистом выступал за "Арсенал" в течение пяти сезонов. После завершения карьеры он перешел на работу в "Манчестер Сити" и в качестве тренера дважды стал с клубом чемпионом Англии.

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