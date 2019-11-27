СМИ: Азар имеет шансы вернуться к матчу с "Барселоной"

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СМИ: Азар имеет шансы вернуться к матчу с "Барселоной"

В испанских СМИ появилась первая информация касательно травмы вингера "Реала" Эдена Азара.

По сведениям Сadena Ser, бельгиец имеет шансы восстановиться к поединку против "Барселоны", который состоится 18 декабря.

Однако La Sexta выдает более пессимистичный прогноз. По их данным, Азар получил серьезное повреждение и выбыл на длительный срок.

Напомним, что Азар травмировал ногу в игре Лиги Чемпионов против ПСЖ (2:2).

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