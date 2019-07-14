СМИ: Азар выбрал игровой номер в "Реале"

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СМИ: Азар выбрал игровой номер в "Реале"

Нападающий "Реала" Эден Азар определился с игровым номером.

Как сообщает Marca, бельгиец взял себе 23-й номер. Это объясняется тем, что Азар большой поклонник баскетбола, а Майкл Джордан и Леброн Джеймс играли как раз под такими номерами.

В "Реале" самым известным футболистом, выступающим под 23-м номером, является Дэвид Бекхэм.

Напомним, что "Реал" приобрел Азара у "Челси" этим летом за 100 миллионов евро не считая возможных бонусов.

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