СМИ: "Барселона" и "Реал" сыграют в декабре

Комитет по проведению соревнований определился с переносом игры между "Барселоной" и "Реалом".

Как утверждают Cadena Ser и Sport.es, было принято решение, что Эль Класико состоится 18 декабря.

Напомним, что изначально поединок запланирован на 26 октября, однако проведение игры находится под угрозой из-за массовых беспорядков в Каталонии.

После 8 туров "Реал" лидирует в Примере, опережая "Барселону" на два очка.

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