СМИ: "Барселона" и "Реал" сыграют в декабре
Комитет по проведению соревнований определился с переносом игры между "Барселоной" и "Реалом".
Как утверждают Cadena Ser и Sport.es, было принято решение, что Эль Класико состоится 18 декабря.
Напомним, что изначально поединок запланирован на 26 октября, однако проведение игры находится под угрозой из-за массовых беспорядков в Каталонии.
После 8 туров "Реал" лидирует в Примере, опережая "Барселону" на два очка.
Читайте также: Тебас объяснил, почему нельзя перенести Эль Класико на 18 декабря. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|8
|18
|2
|Атлетико Мадрид
|8
|15
|3
|Гранада
|8
|14
|4
|Барселона
|7
|13
|5
|Реал Сосьедад
|8
|13
|6
|Севилья
|7
|13
|7
|Атлетик Бильбао
|8
|12
|8
|Валенсия
|8
|12
|9
|Вильярреал
|8
|11
|10
|Леванте
|8
|11
|11
|Осасуна
|8
|11
|12
|Хетафе
|8
|10
|13
|Реал Вальядолид
|8
|10
|14
|Эйбар
|8
|9
|15
|Сельта Виго
|8
|9
|16
|Бетис
|8
|9
|17
|Алавес
|8
|8
|18
|Мальорка
|8
|7
|19
|Эспаньол
|8
|5
|20
|Леганес
|8
|2