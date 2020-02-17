СМИ: "Барселона" потратила миллион евро на улучшение репутации Бартомеу, а также критику Месси и других легенд

2 Теги барселонажозеп мария бартомеулионель мессижерар пикехосеп гвардиолахавикарлес пуйоль

СМИ: "Барселона" потратила миллион евро на улучшение репутации Бартомеу, а также критику Месси и других легенд

Руководство "Барселоны" инвестировало около миллиона евро в сомнительную пиар-кампанию, утверждает Marca.

По сведениям издания, боссы каталонского клуба наняли фирму, располагающую десятками интернет-ботов.

Задача была поставлена следующая - улучшить репутацию президента "Барсы" Жозепа Бартомеу и совета директоров с помощью публикаций в соцсетях.

Кроме того, с фейковых аккаунтов нападкам подвергались Лионель Месси, Жерар Пике, Хосеп Гвардиола, Хави и Карлес Пуйоль.

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Комментарии

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Бартомеу - отличный президент, который если нужно сам не доест, что бы клуб был сытым. Высмеивать: Месси, Пике - лишнее. Они, обычный балласт который нужно утилизировать (можно несколькими выстрелами)... Пёшеход - это ещё и вышка маразма и крысятничества! Любит клуб за 100+ млн. в год - прям каталонское сердце. И тот 1 миллион, лучше арбитрам докинуть. В конце-концов, именно они главные творцы барселонской истории! Visca el Barca!

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Карыч
Карыч

И закинута эта инфа, наверняка из Мадрида!

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