СМИ: "Барселона" пожертвует продлением контракта с Месси ради подписания Холанда
Фото The Sun
Руководство "Барселоны" сделало приоритетом на ближайшее лето трансфер форварда дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда.
По информации The Sun, возможная покупка норвежца для боссов "сине-гранатовых" даже важнее продления контракта с капитаном команды Лионелем Месси.
Напомним, что соглашение аргентинца с клубом истекает в июне, после чего он сможет уйти в другую команду бесплатно.
В текущем сезоне 20-летний Холанд забил 39 мячей и сделал 11 ассистов в 39 играх. 33-летний Месси за указанный период отличился 37 голами и 14 результативными передачами в 46 матчах.
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|Шальке
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|Фортуна Дюссельдорф
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