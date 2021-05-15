СМИ: "Барселона" пожертвует продлением контракта с Месси ради подписания Холанда

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Руководство "Барселоны" сделало приоритетом на ближайшее лето трансфер форварда дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда.

По информации The Sun, возможная покупка норвежца для боссов "сине-гранатовых" даже важнее продления контракта с капитаном команды Лионелем Месси.

Напомним, что соглашение аргентинца с клубом истекает в июне, после чего он сможет уйти в другую команду бесплатно.

В текущем сезоне 20-летний Холанд забил 39 мячей и сделал 11 ассистов в 39 играх. 33-летний Месси за указанный период отличился 37 голами и 14 результативными передачами в 46 матчах.

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