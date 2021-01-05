СМИ: "Барселона" продлила контракт с Пучем

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СМИ: "Барселона" продлила контракт с Пучем

"Барселона" заключила новое соглашение с полузащитником Рикардом Пучем, утверждает Mundo Deportivo.

По сведениям издания, клуб продлил контракт с игроком до июня 2023 года, воспользовавшись соответствующим пунктом в действующем договоре.

Впрочем, "сине-гранатовые" пока не намерены объявлять о сделке официально.

Пуч - воспитанник "Барсы". За основную команду хавбек дебютировал в декабре 2018 года, в текущем сезоне сыграл 5 матчей.

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