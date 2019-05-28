СМИ: "Барселона" проинформировала Вальверде о скором увольнении

Наставник "Барселоны" Эрнесто Вальверде в ближайшее время покинет свой пост, сообщает испанская пресса.

Сегодня представители каталонского клуба связались с 55-летним специалистом и объявили о решении отправить его в отставку.

Вальверде возглавлял "Барселону" с 2017 года и выиграл с командой четыре трофея - дважды Примеру, а также Кубок и Суперкубок Испании.

Новым главным тренером "сине-гранатовых" могут стать Унаи Эмери, Роберто Мартинес, Массимилиано Аллегри или Рональд Куман.

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