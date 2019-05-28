СМИ: "Барселона" сегодня сообщит об отставке Вальверде

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СМИ: "Барселона" сегодня сообщит об отставке Вальверде

Наставник "Барселоны" Эрнесто Вальверде покидает команду. Об этом сообщает RAC1.

По данным источника, руководство каталонцев приняло решение расстаться с 55-летним специалистом. Сегодня, 28 мая, клуб сообщит об отставке Вальверде.

Ранее сообщалось, что главным претендентом на замену испанца является тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес.

Вальверде возглавил "Барселону" в мае 2017 года. Контракт был рассчитан на два года.

Напомним, "Барселона" по итогам сезона стала чемпионом Испании, однако не смогла выиграть Кубок страны, проиграв "Севилье" (1:2), а также вылетела из Лиги чемпионов, потерпев разгромное поражение от "Ливерпуля" (4:0) в полуфинале турнира. 

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