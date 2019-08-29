СМИ: "Барселона" согласовала трансфер Неймара

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СМИ: "Барселона" согласовала трансфер Неймара

Бразильский нападающий ПСЖ Неймар все-таки перейдет в "Барселону", сообщает журналист Джанлука Ди Марцио в своем Twitter.

По данным источника, каталонский клуб сумел завершить переговоры о переходе форварда, несмотря на то, что этот процесс проходил тяжело и долго.

Условия трансфера пока не разглашаются.

В ближайшее время 27-летний Неймар прибудет в Барселону, чтобы пройти медицинское обследование.

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