СМИ: "Барселона" закрыла сделку по Десту

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СМИ: "Барселона" закрыла сделку по Десту

Защитник "Аякса" Сержиньо Дест в ближайшее время станет игроком "Барселоны".

Как сообщает журналист Фабриицо Романо, каталонцы уже закрыли трансфер игрока. Официально о переходе будет объявлено на следующей неделе.

Отмечается, что 19-летний американец заключит с клубом пятилетнее соглашение. За трансфер "Барса" заплатит 20 миллионов евро плюс 5 миллионов в виде бонусов.

В прошлом сезоне Дест провел 35 матчей, забил два гола и отдал пять ассистов.

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