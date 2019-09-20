СМИ: "Барселона" заплатила окружению Гризманна серьёзную сумму за содействие трансферу
Появились новые подробности трансфера форварда Антуана Гризманна из "Атлетико" в "Барселону".
По информации El Mundo, "блауграна" действительно вела переговоры о переходе француза ещё в марте, тем самым нарушая правила ФИФА.
Это стало известно благодаря тому, что один из посредников сделки "слил" журналистам тайную переписку. Сообщается, что он остался недоволен размером комиссионных, поэтому раскрыл неудобные для каталонского клуба детали трансфера.
Зато ближайшее окружение 28-летнего футболиста, в частности его отец и сестра, получили крупную сумму за содействие переезду нападающего на "Камп Ноу". Общая сумма выплат составила 14 миллионов евро.
Появившаяся информация даёт возможность "Атлетико" реанимировать разбирательство с "Барсой". Каталонцы заплатили за Гризманна 120 миллионов евро, но в марте, когда начались переговоры, отступные в его контракте составляли 200 миллионов. Таким образом, "матрасники" вправе требовать за победителя ЧМ-2018 ещё 80 миллионов.
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