СМИ: "Барселона" ждет решения Хави до конца дня
Генеральный директор "Барселоны" Оскар Грау и спортивный директор клуба Эрик Абидаль ждут решения Хави до конца этого дня, утверждает Marca.
Напомним, функционеры в пятницу прибыли в Катар и предложили 39-летнему специалисту возглавить каталонский клуб. В случае отказа Хави, нынешний наставник "Барселоны" Эрнесто Вальверде доработает до конца сезона, а сине-гранатовые повторно предложат испанцу контракт.
Напомним, что бывший полузащитник, будучи игроком, выступал за "блауграну" с 1998 по 2015 год. Сейчас он тренирует катарский "Аль-Садд".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
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|Барселона
|19
|40
|2
|Реал Мадрид
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|19
|35
|4
|Севилья
|19
|35
|5
|Реал Сосьедад
|19
|31
|6
|Валенсия
|19
|31
|7
|Хетафе
|19
|30
|8
|Атлетик Бильбао
|19
|29
|9
|Вильярреал
|19
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Леванте
|19
|26
|12
|Осасуна
|19
|24
|13
|Бетис
|19
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|14
|Реал Вальядолид
|19
|21
|15
|Алавес
|19
|20
|16
|Эйбар
|19
|19
|17
|Сельта Виго
|19
|15
|18
|Мальорка
|19
|15
|19
|Леганес
|19
|14
|20
|Эспаньол
|19
|11