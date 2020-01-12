СМИ: "Барселона" ждет решения Хави до конца дня

Генеральный директор "Барселоны" Оскар Грау и спортивный директор клуба Эрик Абидаль ждут решения Хави до конца этого дня, утверждает Marca.

Напомним, функционеры в пятницу прибыли в Катар и предложили 39-летнему специалисту возглавить каталонский клуб. В случае отказа Хави, нынешний наставник "Барселоны" Эрнесто Вальверде доработает до конца сезона, а сине-гранатовые повторно предложат испанцу контракт.

Напомним, что бывший полузащитник, будучи игроком, выступал за "блауграну" с 1998 по 2015 год. Сейчас он тренирует катарский "Аль-Садд".

Не пропустите: Ривалдо призвал "Барселону" отпустить Вальверде. | http://soccernews.ru