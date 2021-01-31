СМИ: "Бартомеу настоял на большинстве бонусов и премий для Месси"

Испанское спортивное издание Marca узнало детали контракта нападающего "Барселоны" Лионеля Месси. Журналист Луис Рохо приводит некоторые пункты бонусов и премий для аргентинца.

" Месси получил 555 млн евро за четыре года. Он является самым высокооплачиваемым спортсмен на планете.

Месси помог "Барселоне" выиграть все возможные трофеи. Четыре Лиги Чемпионов, победы в Ла Лиге, на клубном чемпионате мира, в Суперкубках. Благодаря Месси каталонцы признавались лучшей командой в мире, к ним приходили лучшие игроки - все хотят поиграть в одной команде с аргентинцем.

Не стоит думать, что Месси давил на клуб. Все было наоборот. Большинство бонусов и премий, которые указаны в контракте, добавлены по просьбе клуба. Бартомеу предложил ему их, не спрашивая Лео.

Не нужно забывать, что кроме спортивных результатов, клуб получает и финансовые бонусы он наличия Месси в составе. Если "Барселона" ведет переговоры со спонсором, цена контракта автоматически повышается из-за присутствия Лео в команде", – написал Рохо.