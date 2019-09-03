СМИ: Бартомеу жёстко ответил ПСЖ на выдвинутые требования по трансферу Неймара

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СМИ: Бартомеу жёстко ответил ПСЖ на выдвинутые требования по трансферу Неймара

СМИ узнали о реакции президента "Барселоны" Жозепа Бартомеу на требования, выдвинутые ПСЖ в ходе переговоров о возвращении в каталонский клуб форварда Неймара.

Как сообщает Mundo Deportivo, руководитель "блауграны" пришёл в ярость, когда парижане запросили за бразильца 150 миллионов евро, а также Жан-Клера Тодибо, Ивана Ракитича и Усмана Дембеле в аренду.

Бартомеу ответил представителям ПСЖ следующим образом: "Всё кончено. Мы не будем посмешищем для мирового футбола".

В итоге Неймар остался в ПСЖ. Его контракт с французским грандом рассчитан до лета 2022 года.

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