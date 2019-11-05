СМИ: "Бавария" контактирует с Тухелем

"Бавария" заинтересована в приглашении главного тренера ПСЖ Томаса Тухеля, сообщает Sky Sport Germany.

По сведениям издания, мюнхенский клуб уже контактировал с 46-летним специалистом по поводу возможного сотрудничества.

Тухель готов вести предметные переговоры с "ротен", но не раньше следующего лета. Наставник ПСЖ дал понять, что посреди сезона команду менять не будет.

Немецкий тренер возглавляет парижан с лета 2018 года. Под его руководством команда выиграла Лигу 1 и два Суперкубка Франции.

Не пропустите: Президент "Баварии": "У нас нет грязного белья с Ковачем". | http://soccernews.ru