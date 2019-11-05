СМИ: "Бавария" контактирует с Тухелем
"Бавария" заинтересована в приглашении главного тренера ПСЖ Томаса Тухеля, сообщает Sky Sport Germany.
По сведениям издания, мюнхенский клуб уже контактировал с 46-летним специалистом по поводу возможного сотрудничества.
Тухель готов вести предметные переговоры с "ротен", но не раньше следующего лета. Наставник ПСЖ дал понять, что посреди сезона команду менять не будет.
Немецкий тренер возглавляет парижан с лета 2018 года. Под его руководством команда выиграла Лигу 1 и два Суперкубка Франции.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Боруссия Менхенгладбах
|10
|22
|2
|Боруссия Дортмунд
|10
|19
|3
|РБ Лейпциг
|10
|18
|4
|Бавария Мюнхен
|10
|18
|5
|Фрайбург
|10
|18
|6
|Шальке
|10
|18
|7
|Айнтрахт Франкфурт
|10
|17
|8
|Вольфсбург
|10
|17
|9
|Хоффенхайм
|10
|17
|10
|Байер Леверкузен
|10
|15
|11
|Герта
|10
|11
|12
|Вердер Бремен
|10
|11
|13
|Фортуна Дюссельдорф
|10
|10
|14
|Унион Берлин
|10
|10
|15
|Майнц 05
|10
|9
|16
|Аугсбург
|10
|7
|17
|Кельн
|10
|7
|18
|Падерборн
|10
|4