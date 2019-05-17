СМИ: "Бавария" уволит Ковача вне зависимости от итогов сезона
Главный тренер "Баварии" Нико Ковач покинет свой пост по окончании текущего сезона, сообщает Spox.
По информации источника, руководство мюнхенского клуба приняло решение уволить наставника вне зависимости от результатов команды в оставшихся матчах.
Стоит отметить, что "ротен" по-прежнему могут оформить "золотой дубль", выиграв Бундеслигу и Кубок Германии.
В качестве преемника Ковача рассматриваются кандидатуры Марка ван Боммела и Эрика тен Хага. Фаворитом на сегодняшний день считается тренер ПСВ.
Не пропустите: Ковач высказался о возможном увольнении из "Баварии". | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|33
|75
|2
|Боруссия Дортмунд
|33
|73
|3
|РБ Лейпциг
|33
|66
|4
|Боруссия Менхенгладбах
|33
|55
|5
|Байер Леверкузен
|33
|55
|6
|Айнтрахт Франкфурт
|33
|54
|7
|Вольфсбург
|33
|52
|8
|Хоффенхайм
|33
|51
|9
|Вердер Бремен
|33
|50
|10
|Герта
|33
|43
|11
|Фортуна Дюссельдорф
|33
|41
|12
|Майнц 05
|33
|40
|13
|Фрайбург
|33
|33
|14
|Аугсбург
|33
|32
|15
|Шальке
|33
|32
|16
|Штутгарт
|33
|27
|17
|Ганновер 96
|33
|21
|18
|ФК Нюрнберг
|33
|19