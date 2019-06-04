СМИ: Бекхэм хочет пригласить Суареса в MLS

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СМИ: Бекхэм хочет пригласить Суареса в MLS

Владелец "Интера Майами" из MLS Дэвид Бекхэм хочет, чтобы форвард планирует "Барселоны" Луис Суарес выступал в его клубе. Об этом сообщает El Mundo Deportivo.

По данным издания Бекхэм готов предложить футболисту контракт сроком на 4 года.

В минувшем сезоне футболист участвовал в 29 матчах, забив 29 голов и сделав 13 ассистов. Его контракт с каталонским клубом рассчитан до 2021 года.

А еще: Суарес восстановился после травмы колена | http://soccernews.ru
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