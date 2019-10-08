СМИ: Бензема продлил контракт с "Реалом"

Форвард Карим Бензема продлил контракт с "Реалом" до конца следующего сезона. Об этом сообщает El Chiringuito.

По данным источника, футболист теперь будет зарабатывать 11 миллионов евро в год. Нынешний контракт игрока был рассчитан до лета 2021 года.

В этом сезоне 31-летний форвард отметился 6 голами и сделал 1 ассист в 7 матчах Ла Лиги.

"Реал" возглавляет турнирную таблице Примеры.

А еще: Де Лигт сказал, что в "Ювентусе" научился верить в себя| http://soccernews.ru