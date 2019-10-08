СМИ: Бензема продлил контракт с "Реалом"

Теги реал мадридкарим бензема

СМИ: Бензема продлил контракт с "Реалом"

Форвард Карим Бензема продлил контракт с "Реалом" до конца следующего сезона. Об этом сообщает El Chiringuito. 

По данным источника, футболист теперь будет зарабатывать 11 миллионов евро в год. Нынешний контракт игрока был рассчитан до лета 2021 года.

В этом сезоне 31-летний форвард отметился 6 голами и сделал 1 ассист в 7 матчах Ла Лиги.

"Реал" возглавляет турнирную таблице Примеры.

А еще: Де Лигт сказал, что в "Ювентусе" научился верить в себя| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

"Локомотив" сообщил предварительный диагноз Смолова

"Локомотив" сообщил предварительный диагноз Смолова

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 8 18
2 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 8 15
3 Гранада Гранада 8 14
4 Барселона Барселона 7 13
5 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 8 13
6 Севилья Севилья 7 13
7 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 8 12
8 Валенсия Валенсия 8 12
9 Вильярреал Вильярреал 8 11
10 Леванте Леванте 8 11
11 Осасуна Осасуна 8 11
12 Хетафе Хетафе 8 10
13 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 8 10
14 Эйбар Эйбар 8 9
15 Сельта Виго Сельта Виго 8 9
16 Бетис Бетис 8 9
17 Алавес Алавес 8 8
18 Мальорка Мальорка 8 7
19 Эспаньол Эспаньол 8 5
20 Леганес Леганес 8 2
Полная таблица

топ-5 тегов