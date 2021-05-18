СМИ: Бензема сыграет на Евро-2020

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Форвард мадридского "Реала" Карим Бензема будет включен в заявку сборной Франции на Евро-2020, утверждает Le Parisien.

Ранее сообщалось, что главный тренер "трёхцветных" Дидье Дешам допускает возвращение 33-летнего футболиста в национальную команду.

Ожидается, что состав французов объявят сегодня вечером.

Бензема не получал вызов в сборную с 2016 года. Это связано со скандалом с Матье Вальбуэна, которого шантажировали интимным видео якобы при посредничестве игрока "Реала".

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