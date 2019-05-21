СМИ: Бердыев может возглавить ЦСКА
Главный тренер "Рубина" Курбан Бердыев этим летом может возглавить ЦСКА. Об этом пишет "Спорт день за днем".
По данным источника, 66-летний специалист встречался с президентом московского клуба Евгением Гинером. Руководство обещает Бердыеву оклад в размере 3 миллионов евро.
"Рубин" на данный момент занимает 10 место в турнирной таблице РПЛ. ЦСКА расположился на 5 строчке.
Ранее сообщалось, что Бердыев по окончании сезона покинет казанский клуб.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|29
|61
|2
|Краснодар
|29
|53
|3
|Локомотив Москва
|29
|53
|4
|Спартак Москва
|29
|49
|5
|ЦСКА Москва
|29
|48
|6
|Арсенал Тула
|29
|45
|7
|Ростов
|29
|41
|8
|Оренбург
|29
|40
|9
|Ахмат
|29
|39
|10
|Рубин
|29
|36
|11
|Урал
|29
|35
|12
|Динамо Москва
|29
|32
|13
|Крылья Советов
|29
|28
|14
|Уфа
|29
|26
|15
|Анжи
|29
|21
|16
|Енисей Красноярск
|29
|20