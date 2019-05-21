СМИ: Бердыев может возглавить ЦСКА

Главный тренер "Рубина" Курбан Бердыев этим летом может возглавить ЦСКА. Об этом пишет "Спорт день за днем".

По данным источника, 66-летний специалист встречался с президентом московского клуба Евгением Гинером. Руководство обещает Бердыеву оклад в размере 3 миллионов евро.

"Рубин" на данный момент занимает 10 место в турнирной таблице РПЛ. ЦСКА расположился на 5 строчке.

Ранее сообщалось, что Бердыев по окончании сезона покинет казанский клуб.

Не пропустите: Бердыев назвал двух именитых тренеров, с которыми он планирует встретиться летом| http://soccernews.ru