СМИ: Бердыев может возглавить ЦСКА

Теги курбан бердыевцска москварубинтрансферы

СМИ: Бердыев может возглавить ЦСКА

Главный тренер "Рубина" Курбан Бердыев этим летом может возглавить ЦСКА. Об этом пишет "Спорт день за днем".

По данным источника, 66-летний специалист встречался с президентом московского клуба Евгением Гинером. Руководство обещает Бердыеву оклад в размере 3 миллионов евро.

"Рубин" на данный момент занимает 10 место в турнирной таблице РПЛ. ЦСКА расположился на 5 строчке.

Ранее сообщалось, что Бердыев по окончании сезона покинет казанский клуб.

Не пропустите: Бердыев назвал двух именитых тренеров, с которыми он планирует встретиться летом| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

Гол игрока "Кристал Пэлас" в ворота "Манчестер Сити" признан лучшим в прошедшем сезоне АПЛ

Гол игрока "Кристал Пэлас" в ворота "Манчестер Сити" признан лучшим в прошедшем сезоне АПЛ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 29 61
2 Краснодар Краснодар 29 53
3 Локомотив Москва Локомотив Москва 29 53
4 Спартак Москва Спартак Москва 29 49
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 29 48
6 Арсенал Тула Арсенал Тула 29 45
7 Ростов Ростов 29 41
8 Оренбург Оренбург 29 40
9 Ахмат Ахмат 29 39
10 Рубин Рубин 29 36
11 Урал Урал 29 35
12 Динамо Москва Динамо Москва 29 32
13 Крылья Советов Крылья Советов 29 28
14 Уфа Уфа 29 26
15 Анжи Анжи 29 21
16 Енисей Красноярск Енисей Красноярск 29 20
Полная таблица

топ-5 тегов