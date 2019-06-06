СМИ: Бердыев продолжит работать в "Рубине"

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СМИ: Бердыев продолжит работать в "Рубине"

Курбан Бердыев, ранее покинувший пост тренера "Рубина", останется работать в клубе, сообщает Kazanfirst.ru.

По сведениям источника, Бердыеву предложат новую должность в руководстве, которая оставит его главным человеком в команде.

Напомним, что об уходе Бердыева было объявлено 5 июня, однако в казанском Кремле не подтвердили эту информацию.

В минувшем сезоне РПЛ "Рубин" финишировал на 11-м месте.

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