СМИ: Бэйл хочет вернуться в "Реал"

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СМИ: Бэйл хочет вернуться в "Реал"Форвард "Тоттенхэма" Гарет Бэйл хотел бы вернуться в чемпионат Испании.  

Как сообщает AS, по окончании аренды 31-летний валлиец хочет вернуться в "Реал" и выполнить все обязательства по контракту, который истекает летом 2022 года. 

Бэйл не прекращает следить за ситуацией в "королевском клубе", в частности за слухами о возможной отставке Зинедина Зидана.

Напомним, что нападающий играет в "Тоттенхэме" с сентября 2020 года на правах аренды.

В сезоне 2020/2021 АПЛ форвард смог отметиться 1 забитым мячом за 3 матча.

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