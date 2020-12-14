СМИ: Бэйл хочет вернуться в "Реал"

Форвард "Тоттенхэма" Гарет Бэйл хотел бы вернуться в чемпионат Испании.

Как сообщает AS, по окончании аренды 31-летний валлиец хочет вернуться в "Реал" и выполнить все обязательства по контракту, который истекает летом 2022 года.

Бэйл не прекращает следить за ситуацией в "королевском клубе", в частности за слухами о возможной отставке Зинедина Зидана.

Напомним, что нападающий играет в "Тоттенхэме" с сентября 2020 года на правах аренды.