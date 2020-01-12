СМИ: Бруну Фернандеш согласовал контракт с "Манчестер Юнайтед"

Теги манчестер юнайтедбруну фернандешспортинг лиссабон

СМИ: Бруну Фернандеш согласовал контракт с "Манчестер Юнайтед"

Полузащитник "Спортинга" Бруну Фернандеш договорился с "Манчестер Юнайтед" о шестилетнем контракте, передает журналист Николо Шира.

По информации источника, стороны подпишут соглашение до 2025 года с окладом в 6 миллионов евро. На данный момент клубы продолжает вести переговоры по трансферу. Ожидается, что сделка завершится в ближайшие дни.

Ожидается, что за 25-летнего футболиста "красные дьяволы" заплатят порядка 70 миллионов евро.

Фернандеш выступает за "Спортинг" с 2017 года, в текущем сезоне он забил 13 голов и сделал 13 ассистов в 24 матчах.

Не пропустите: "Манчестер Юнайтед" готов зимой только арендовать игроков. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Слуцкий объяснил, чем его привлекло предложение возглавить "Рубин"

Слуцкий объяснил, чем его привлекло предложение возглавить "Рубин"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 21 61
2 Лестер Сити Лестер Сити 22 45
3 Манчестер Сити Манчестер Сити 21 44
4 Челси Челси 22 39
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 22 34
6 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 22 32
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 22 31
8 Тоттенхэм Тоттенхэм 22 30
9 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 22 29
10 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 22 28
11 Эвертон Эвертон 22 28
12 Саутгемптон Саутгемптон 22 28
13 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 22 26
14 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 22 24
15 Бернли Бернли 22 24
16 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 21 22
17 Астон Вилла Астон Вилла 21 21
18 Борнмут Борнмут 21 20
19 Уотфорд Уотфорд 21 19
20 Норвич Сити Норвич Сити 22 14
Полная таблица

топ-5 тегов