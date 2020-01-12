СМИ: Бруну Фернандеш согласовал контракт с "Манчестер Юнайтед"

Полузащитник "Спортинга" Бруну Фернандеш договорился с "Манчестер Юнайтед" о шестилетнем контракте, передает журналист Николо Шира.

По информации источника, стороны подпишут соглашение до 2025 года с окладом в 6 миллионов евро. На данный момент клубы продолжает вести переговоры по трансферу. Ожидается, что сделка завершится в ближайшие дни.

Ожидается, что за 25-летнего футболиста "красные дьяволы" заплатят порядка 70 миллионов евро.

Фернандеш выступает за "Спортинг" с 2017 года, в текущем сезоне он забил 13 голов и сделал 13 ассистов в 24 матчах.

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