СМИ: будущий клуб Холанда потратит на норвежца до 400 миллионов евро
Издание Marca опубликовало материал о будущем нападающего дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда.
В тексте говорится, что будущему клубу 21-летнего норвежца придётся потратить на звёздного новичка до 400 миллионов евро.
В эту сумму войдут трансфер форварда, его зарплата по контракту до 2027 года, а также комиссионные отцу футболиста и агенту Мино Райоле.
В текущем сезоне Холанд сыграл за "Боруссию" 13 матчей, забил 17 голов и сделал 4 ассиста.
Не пропустите: Холанд рассматривает всего два варианта продолжения карьеры. | http://soccernews.ru
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|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
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|59
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|Вольфсбург
|32
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|Хоффенхайм
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|Фрайбург
|32
|45
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|Айнтрахт Франкфурт
|32
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|10
|Шальке
|32
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|Герта
|32
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|12
|Унион Берлин
|32
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|Кельн
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|35
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|Аугсбург
|32
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