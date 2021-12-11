СМИ: будущий клуб Холанда потратит на норвежца до 400 миллионов евро

Фото твиттер Эрлинга Холанда

Издание Marca опубликовало материал о будущем нападающего дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда.

В тексте говорится, что будущему клубу 21-летнего норвежца придётся потратить на звёздного новичка до 400 миллионов евро.

В эту сумму войдут трансфер форварда, его зарплата по контракту до 2027 года, а также комиссионные отцу футболиста и агенту Мино Райоле.

В текущем сезоне Холанд сыграл за "Боруссию" 13 матчей, забил 17 голов и сделал 4 ассиста.

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