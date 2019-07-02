СМИ: Буффон близок к переходу в "Ювентус"
Стали известны подробности возможного перехода Джанлуиджи Буффона в "Ювентус". Об этом сообщает Eurosport.
"Ювентус и Буффон договорились о контракте. Осталось лишь подписать", - сообщает журналист Eurosport.
Напомним, 41-летний футболист покинул туринский клуб после 17-ти лет выступлений и подписал контракт с ПСЖ.
Ранее Буффон расторг контракт с парижским клубом.
А еще: "Боруссия" М объявила о переходе форварда Эмболо из "Шальке"| http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|38
|90
|2
|Наполи
|38
|79
|3
|Аталанта
|38
|69
|4
|Интер Милан
|38
|69
|5
|Милан
|38
|68
|6
|Рома
|38
|66
|7
|Торино
|38
|63
|8
|Лацио
|38
|59
|9
|Сампдория
|38
|53
|10
|Болонья
|38
|44
|11
|Сассуоло
|38
|43
|12
|Удинезе
|38
|43
|13
|СПАЛ
|38
|42
|14
|Парма
|38
|41
|15
|Кальяри
|38
|41
|16
|Фиорентина
|38
|41
|17
|Дженоа
|38
|38
|18
|Эмполи
|38
|38
|19
|Фрозиноне
|38
|25
|20
|Кьево
|38
|17