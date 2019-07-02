СМИ: Буффон близок к переходу в "Ювентус"

Стали известны подробности возможного перехода Джанлуиджи Буффона в "Ювентус". Об этом сообщает Eurosport.

"Ювентус и Буффон договорились о контракте. Осталось лишь подписать", - сообщает журналист Eurosport.

Напомним, 41-летний футболист покинул туринский клуб после 17-ти лет выступлений и подписал контракт с ПСЖ.

Ранее Буффон расторг контракт с парижским клубом.

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