СМИ: Чалов близок к переходу в "Севилью"
Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов может этим летом стать игроком "Севильи", сообщает "Реальное время".
Согласно данным интернет-издания, клубы ведут активные переговоры о трансфере 21-летнего футболиста.
"Нервионцы" всерьёз настроены заполучить перспективного россиянина и их не отпугивает ценник в 15 миллионов евро.
Ранее также сообщалось об интересе к Чалову со стороны "Арсенала" и "Монако".
В минувшем сезоне форвард сыграл за ЦСКА 37 матчей во всех турнирах, забил 17 голов и сделал 7 ассистов.
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