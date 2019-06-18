СМИ: Чалов близок к переходу в "Севилью"

1 Теги севильяцска москвафёдор чаловтрансферы

СМИ: Чалов близок к переходу в "Севилью"

Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов может этим летом стать игроком "Севильи", сообщает "Реальное время".

Согласно данным интернет-издания, клубы ведут активные переговоры о трансфере 21-летнего футболиста.

"Нервионцы" всерьёз настроены заполучить перспективного россиянина и их не отпугивает ценник в 15 миллионов евро.

Ранее также сообщалось об интересе к Чалову со стороны "Арсенала" и "Монако".

В минувшем сезоне форвард сыграл за ЦСКА 37 матчей во всех турнирах, забил 17 голов и сделал 7 ассистов.

Не пропустите: ЦСКА сделал предложение о выкупе Влашича. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

ADMuH
ADMuH

Not bad

Ответить

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

"Ювентус" больше не является традиционным итальянским клубом! И Маурицио Сарри - это лучшее решение на пост тренера

"Ювентус" больше не является традиционным итальянским клубом! И Маурицио Сарри - это лучшее решение на пост тренера

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона Барселона 38 87
2 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 38 76
3 Реал Мадрид Реал Мадрид 38 68
4 Валенсия Валенсия 38 61
5 Хетафе Хетафе 38 59
6 Севилья Севилья 38 59
7 Эспаньол Эспаньол 38 53
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 38 53
9 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 38 50
10 Бетис Бетис 38 50
11 Алавес Алавес 38 50
12 Эйбар Эйбар 38 47
13 Леганес Леганес 38 45
14 Вильярреал Вильярреал 38 44
15 Леванте Леванте 38 44
16 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 38 41
17 Сельта Виго Сельта Виго 38 41
18 Жирона Жирона 38 37
19 Уэска Уэска 38 33
20 Райо Вальекано Райо Вальекано 38 32
Полная таблица

топ-5 тегов