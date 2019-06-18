СМИ: Чалов близок к переходу в "Севилью"

Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов может этим летом стать игроком "Севильи", сообщает "Реальное время".

Согласно данным интернет-издания, клубы ведут активные переговоры о трансфере 21-летнего футболиста.

"Нервионцы" всерьёз настроены заполучить перспективного россиянина и их не отпугивает ценник в 15 миллионов евро.

Ранее также сообщалось об интересе к Чалову со стороны "Арсенала" и "Монако".

В минувшем сезоне форвард сыграл за ЦСКА 37 матчей во всех турнирах, забил 17 голов и сделал 7 ассистов.

Не пропустите: ЦСКА сделал предложение о выкупе Влашича. | http://soccernews.ru