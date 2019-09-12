СМИ: Чалов будет признан лучшим молодым игроком России
Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов станет обладателем премии Анатолия Бышовца, которая вручается лучшему российскому игроку в возрасте до 21 года.
По информации "Чемпионата", игрок армейцев победил в голосовании, набрав 68 баллов.
1. Фёдор Чалов (ЦСКА) - 68 баллов
2-3. Матвей Сафонов ("Краснодар") - 48
2-3. Магомед-Шапи Сулейманов ("Краснодар") - 48
4. Ильзат Ахметов (ЦСКА) - 40
5. Николай Рассказов ("Спартак") - 13
6-7. Иван Обляков (ЦСКА) - 12
6-7. Иван Игнатьев ("Краснодар") - 12
8. Александр Максименко ("Спартак") - 12
9. Роман Евгеньев ("Динамо") - 4
10. Артём Галаджан ("Оренбург") - 3
11-14. Александр Ломовицкий ("Спартак"/"Арсенал") - 1
11-14. Вячеслав Грулёв ("Динамо") - 1
11-14. Игорь Дивеев (ЦСКА) - 1
11-14. Даниил Уткин ("Краснодар") - 1
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ростов
|8
|17
|2
|Краснодар
|7
|14
|3
|Спартак Москва
|7
|14
|4
|Локомотив Москва
|8
|14
|5
|Зенит Санкт-Петербург
|7
|14
|6
|ЦСКА Москва
|7
|13
|7
|Арсенал Тула
|7
|13
|8
|Урал
|7
|10
|9
|Рубин
|8
|10
|10
|Уфа
|8
|10
|11
|Динамо Москва
|8
|9
|12
|Крылья Советов
|8
|7
|13
|Ахмат
|7
|7
|14
|Сочи
|8
|6
|15
|Оренбург
|8
|5
|16
|Тамбов
|7
|4