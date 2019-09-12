СМИ: Чалов будет признан лучшим молодым игроком России

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СМИ: Чалов будет признан лучшим молодым игроком России

Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов станет обладателем премии Анатолия Бышовца, которая вручается лучшему российскому игроку в возрасте до 21 года.

По информации "Чемпионата", игрок армейцев победил в голосовании, набрав 68 баллов.

1. Фёдор Чалов (ЦСКА) - 68 баллов

2-3. Матвей Сафонов ("Краснодар") - 48

2-3. Магомед-Шапи Сулейманов ("Краснодар") - 48

4. Ильзат Ахметов (ЦСКА) - 40

5. Николай Рассказов ("Спартак") - 13

6-7. Иван Обляков (ЦСКА) - 12

6-7. Иван Игнатьев ("Краснодар") - 12

8. Александр Максименко ("Спартак") - 12

9. Роман Евгеньев ("Динамо") - 4

10. Артём Галаджан ("Оренбург") - 3

11-14. Александр Ломовицкий ("Спартак"/"Арсенал") - 1

11-14. Вячеслав Грулёв ("Динамо") - 1

11-14. Игорь Дивеев (ЦСКА) - 1

11-14. Даниил Уткин ("Краснодар") - 1

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