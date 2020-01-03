СМИ: Чалов входит в шорт-лист трансферных целей "Брайтона"

"Брайтон" интересуется форвардом московского ЦСКА Федором Чаловым. Клуб планирует этой зимой усилить линию атаки, а российский футболист входит в шорт-лист "чаек". Об этом сообщает Sky Sports.



Ранее The Sun также писал, что английский клуб нацелился на 21-летнего игрока.



В Чалове также заинтересован "Челси" и "Кристал Пэлас".



"Брайтон" занимает 14 место в турнирной таблице АПЛ.



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