СМИ: "Челси" хочет купить летом 2020 года Неймара за 300 миллионов евро

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СМИ: "Челси" хочет купить летом 2020 года Неймара за 300 миллионов евро

"Челси" планирует в летнее трансферное окно в 2020 году купить нападающего ПСЖ Неймара, передает El Desmarque.

По данным источника, руководство лондонского клуба сделает игроку заманчивое предложение. "Синие" готовы предложить 300 миллионов евро парижскому клубу, а бразильцу зарплату в размере 43 миллионов евро в год, что сделает его самым высокооплачиваемым игроком планеты.

Ранее сообщалось, что ПСЖ хочет продлить контракт с Неймаром.

Этим летом Неймар хотел покинуть ПСЖ. На него претендовали "Реал" и "Барселона", однако парижане запросили слишком высокую сумму за форварда, из-за чего трансфер не состоялся.

А еще: Неймар даст показания в суде против "Барселоны"| http://soccernews.ru
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