СМИ: "Челси" продлил контракт с Жиру

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СМИ: "Челси" продлил контракт с Жиру

Журналист Никола Шира сообщил, что "Челси" подписал новый контракт с форвардом Оливье Жиру.

Новое соглашение рассчитано до лета 2021 года с опцией продления еще на сезон.

По данным источника, 33-летнего игрока готов был купить "Интер" и заключить контракт до 2022 года. Однако "синие" опередили "нерадзурри".

В "Челси" Жиру перешел из "Арсенала" в 2018 году за 16 миллионов фунтов стерлингов. В текущем розыгрыше француз забил 2 гола в 9 матчах АПЛ.

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