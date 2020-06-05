СМИ: "Челси" закрыл сделку по покупке Вернера

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СМИ: "Челси" закрыл сделку по покупке Вернера

Нападающий "РБ Лейпциг" Тимо Вернер продолжит карьеру в лондонском "Челси", утверждает журналист Николо Скира.

По его информации, "синие" окончательно согласовали покупку звёздного немца за 60 миллионов евро. В скором времени о сделке объявят официально.

Форвард заключит с "Челси" пятилетний контракт с зарплатой 10 миллионов евро в год плюс бонусы.

15 процентов от суммы трансфера (9 миллионов) получит бывший клуб 24-летнего игрока - "Штутгарт".

В текущем сезоне Вернер сыграл за "РБ Лейпциг" 40 матчей, забил 31 гол и сделал 12 ассистов.

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