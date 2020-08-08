СМИ: Черышев отклонил предложение клуба из Москвы

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СМИ: Черышев отклонил предложение клуба из Москвы

Российский вингер "Валенсии" Денис Черышев не горит желанием возвращаться на родину.

По информации Superdeporte, у 29-летнего футболиста было предложение от московского клуба, предположительно, ЦСКА или "Спартака".

Впрочем, сам Черышев исключил смену команды этим летом - он намерен доказать свою состоятельность новому главному тренеру Хави Грасии.

В то же время руководство "Валенсии", затеявшее чистку состава, готово продать россиянина, рыночная стоимость которого оценивается в 4,8 миллиона евро. 

Не пропустите: Роналду мог в 2006 году перейти в "Валенсию". | http://soccernews.ru
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