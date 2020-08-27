СМИ: четыре футболиста "Челси" заразились коронавирусом

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СМИ: четыре футболиста "Челси" заразились коронавирусом

В лондонском "Челси" произошла вспышка коронавируса, об этом сообщают ряд британских изданий, в частности, Daily Mail и The Sun.

Источники утверждают, что сразу четыре игрока "синих" изолированы после сдачи положительного теста на COVID-19.

Речь идёт о защитнике Фикайо Томори, хавбеке Мэйсоне Маунте, вингере Кристиане Пулишиче и форварде Тэмми Абрахаме.

Напомним, что для "Челси" новый сезон АПЛ стартует 14 сентября.

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