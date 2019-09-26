СМИ: Цорн настаивал на увольнении Кононова из "Спартака", Михайлов, Джикия и Зобнин - заступились за тренера

Генеральный директор "Спартака" Томас Цорн считает, что главного тренера команды Олега Кононова необходимо отправить в отставку, сообщают российские СМИ.

Своими соображениями функционер поделился с владельцем московского клуба Леонидом Федуном, который решил обсудить данный вопрос на всех уровнях.

В частности, о возможном увольнении Кононова бизнесмен разговаривал с заместителем председателя совета директоров "красно-белых" Сергеем Михайловым, а также с капитаном и вице-капитаном команды Георгием Джикией и Романом Зобниным.

В итоге ни Михайлов, ни футболисты инициативу Цорна не поддержали, поэтому Кононов остаётся на своём посту. Его контракт с клубом рассчитан до конца сезона.

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