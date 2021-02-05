СМИ: ЦСКА договорился о трансфере хавбека Бохинена

Теги стабекцска москватрансферы

СМИ: ЦСКА договорился о трансфере хавбека БохиненаХавбек норвежского "Стабека" Эмиль Бохинен близок к трансферу в РПЛ.

ЦСКА договорился о переходе 21-летнего полузащитника, утверждает TV2. 

По информации источника, осталось завершить обсуждение личного контракта. Для этого Бохинен собирается вылететь в Москву в воскресенье.

По оценке портала Transfermarkt, стоимость футболиста, выступавшего за сборные Норвегии U17, U20 и U21, - 1,3 млн евро.

Всего в чемпионате Норвегии Бохинен провел 67 матчей. В его активе 9 голов, 7 результативных передач. Также игрок заработал 11 желтых карточек.

Читать по теме: Агент Бохинена высказался об интересе ЦСКА | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Кокорин в заявке "Фиорентины" на матч с "Интером"

Кокорин в заявке "Фиорентины" на матч с "Интером"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов