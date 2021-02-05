СМИ: ЦСКА договорился о трансфере хавбека Бохинена

Хавбек норвежского "Стабека" Эмиль Бохинен близок к трансферу в РПЛ.

ЦСКА договорился о переходе 21-летнего полузащитника, утверждает TV2.

По информации источника, осталось завершить обсуждение личного контракта. Для этого Бохинен собирается вылететь в Москву в воскресенье.

По оценке портала Transfermarkt, стоимость футболиста, выступавшего за сборные Норвегии U17, U20 и U21, - 1,3 млн евро.