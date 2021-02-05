СМИ: ЦСКА договорился о трансфере хавбека Бохинена
Хавбек норвежского "Стабека" Эмиль Бохинен близок к трансферу в РПЛ.
ЦСКА договорился о переходе 21-летнего полузащитника, утверждает TV2.
По информации источника, осталось завершить обсуждение личного контракта. Для этого Бохинен собирается вылететь в Москву в воскресенье.
По оценке портала Transfermarkt, стоимость футболиста, выступавшего за сборные Норвегии U17, U20 и U21, - 1,3 млн евро.
Всего в чемпионате Норвегии Бохинен провел 67 матчей. В его активе 9 голов, 7 результативных передач. Также игрок заработал 11 желтых карточек.
Читать по теме: Агент Бохинена высказался об интересе ЦСКА | http://soccernews.ru
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