СМИ: ЦСКА находится на грани банкротства

Телеграм-канал "ЭкСпорт" сообщил о плачевном финансовом состоянии московского ЦСКА.

"Если верить базе данных СПАРК, ЦСКА имеет индекс высокого финансового риска. На данный момент он составляет 90 пунктов. Этот индекс представляет собой шкалу от 1 до 99, где чем больше значение, тем больше шансов у компании потерять платежеспособность. Таким образом, ЦСКА находится на грани банкротства", - говорится в заявлении канала.

"Армейцы" являются 13-кратным чемпионом, 12-кратным обладателем кубка и рекордсменом по выигранным суперкубкам страны (7 раз). Кроме того, клуб в 2005 году выигрывал Кубок УЕФА.

В текущем сезоне после 13 туров ЦСКА идет в РПЛ на пятой позиции.

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