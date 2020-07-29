СМИ: ЦСКА завершил трансфер Гайча

Аргентинские СМИ сообщают о переходе нападающего "Сан Лоренцо" Адольфо Гайча в ЦСКА.

По сведениям Mundo Azulgrana, трансфер 21-летнего аргентинца обошелся "армейцам" в 9,5 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что игрок подпишет с клубом пятилетнее соглашение, по которому сумма отступных составит 30 миллионов евро.

В текущем сезоне Гайч провел 13 матчей и забил пять голов.

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