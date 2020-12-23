СМИ: Де Брюйне близок к подписанию нового контракта с "Сити"

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СМИ: Де Брюйне близок к подписанию нового контракта с "Сити"Бельгийский хавбек Кевин Де Брюйне планирует и дальше выступать за "Манчестер Сити".

По информации The Guardian, игрок и клуб близки к продлению контракта до 2025 года. Футболисту нравится в команде, а после того как Пеп Гвардиола продлил контракт до 2023 года, сомнений по поводу будущего практически не осталось. 

Сейчас полузащитник получает 300 тысяч фунтов стерлингов в неделю с учетом бонусов. В новом контракте он хотел бы видеть цифры выше.

В сезоне 2020/2021 АПЛ Де Брюйне вышел на поле в 12 матчах. На его счету 2 гола и 7 результативных передач.

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