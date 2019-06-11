СМИ: Де Росси будет играть в "Лос-Анджелесе"

Экс-полузащитник "Ромы" Даниэле Де Росси решил продолжить карьеру в "Лос-Анджелесе". Об этом пишет ESPN.

По данным издания, 35-летний итальянец должен подписать контракт с американским клубом в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что футболист может продолжить играть в "Интере", "Зените" или "Интере Майами".

Де Росси выступал за "Рому" на протяжении всей профессиональной карьеры. В конце мая этого года он сообщил, что покидает клуб в качестве свободного агента.

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