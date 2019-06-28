СМИ: Де Росси согласовал контракт с "Фиорентиной"
Бывший игрок "Ромы" Даниэле Де Росси в скором времени может подписать контракт с "Фиорентиной". Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.
По данным издания, 35-летний полузащитник уже договорился с клубом о годовом сотрудничестве. Хотя ранее была информация, что футболист из уважения к римскому клубу не будет выступать за итальянскую команду.
Кроме того, сообщалось, что Де Росси может возглавить молодежную сборную Италии.
Напомним, что Де Росси выступал за "Рому" с 2002 по 2019 год.
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|М
|О
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|2
|Наполи
|38
|79
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|Аталанта
|38
|69
|4
|Интер Милан
|38
|69
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|Милан
|38
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|Рома
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|38
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|8
|Лацио
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|59
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|Сампдория
|38
|53
|10
|Болонья
|38
|44
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|Сассуоло
|38
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|12
|Удинезе
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|СПАЛ
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|Парма
|38
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|Кальяри
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|41
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|Фиорентина
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|17
|Дженоа
|38
|38
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|Фрозиноне
|38
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