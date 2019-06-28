СМИ: Де Росси согласовал контракт с "Фиорентиной"

Теги даниэле де россифиорентинарома

СМИ: Де Росси согласовал контракт с "Фиорентиной"

Бывший игрок "Ромы" Даниэле Де Росси в скором времени может подписать контракт с "Фиорентиной". Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport. 

По данным издания, 35-летний полузащитник уже договорился с клубом о годовом сотрудничестве. Хотя ранее была информация, что футболист из уважения к римскому клубу не будет выступать за итальянскую команду.

Кроме того, сообщалось, что Де Росси может возглавить молодежную сборную Италии.

Напомним, что Де Росси выступал за "Рому" с 2002 по 2019 год.

Читайте также: Де Росси отказал "Милану" и "Фиорентине" из уважения к "Роме". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Трансфер де Лигта может обойтись "Ювентусу" в 80 миллионов евро

Трансфер де Лигта может обойтись "Ювентусу" в 80 миллионов евро

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 38 90
2 Наполи Наполи 38 79
3 Аталанта Аталанта 38 69
4 Интер Милан Интер Милан 38 69
5 Милан Милан 38 68
6 Рома Рома 38 66
7 Торино Торино 38 63
8 Лацио Лацио 38 59
9 Сампдория Сампдория 38 53
10 Болонья Болонья 38 44
11 Сассуоло Сассуоло 38 43
12 Удинезе Удинезе 38 43
13 СПАЛ СПАЛ 38 42
14 Парма Парма 38 41
15 Кальяри Кальяри 38 41
16 Фиорентина Фиорентина 38 41
17 Дженоа Дженоа 38 38
18 Эмполи Эмполи 38 38
19 Фрозиноне Фрозиноне 38 25
20 Кьево Кьево 38 17
Полная таблица

топ-5 тегов