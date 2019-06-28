СМИ: Де Росси согласовал контракт с "Фиорентиной"

Бывший игрок "Ромы" Даниэле Де Росси в скором времени может подписать контракт с "Фиорентиной". Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

По данным издания, 35-летний полузащитник уже договорился с клубом о годовом сотрудничестве. Хотя ранее была информация, что футболист из уважения к римскому клубу не будет выступать за итальянскую команду.

Кроме того, сообщалось, что Де Росси может возглавить молодежную сборную Италии.

Напомним, что Де Росси выступал за "Рому" с 2002 по 2019 год.

Читайте также: Де Росси отказал "Милану" и "Фиорентине" из уважения к "Роме". | http://soccernews.ru