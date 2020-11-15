Итальянские СМИ назвали следующий клуб Дибалы

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Итальянские СМИ назвали следующий клуб Дибалы

Форвард "Ювентуса" Пауло Дибала близок к уходу из клуба.

По сведениям La Gazzetta dello Sport, летом 2021 года Дибала станет игроком "Манчестер Юнайтед".

Напомним, что "Ювентус" не смог договориться с аргентинцем о продлении контракта, который истекает летом 2022 года.

В текущем сезоне на счету Дибалы один забитый гол в пяти матчах.

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