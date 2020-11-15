Итальянские СМИ назвали следующий клуб Дибалы
Форвард "Ювентуса" Пауло Дибала близок к уходу из клуба.
По сведениям La Gazzetta dello Sport, летом 2021 года Дибала станет игроком "Манчестер Юнайтед".
Напомним, что "Ювентус" не смог договориться с аргентинцем о продлении контракта, который истекает летом 2022 года.
В текущем сезоне на счету Дибалы один забитый гол в пяти матчах.
Читайте также: "Атлетико" готовит предложение по трансферу Дибалы. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
главное
Лента новостей
-
"Наполи" намерен выкупить Бакайоко у "Челси"
-
Итальянские СМИ назвали следующий клуб Дибалы
-
"Барселона" продвинулась в переговорах с Фати о новом контракте
-
Шевченко высказался о поражении от Германии
-
Бускетс получил травму в матче Лиги Наций
-
Матч Лиги Наций Румыния - Норвегия не состоится из-за неявки гостей
-
Роналду прокомментировал невыход сборной Португалии в плей-офф Лиги Наций
-
Сборная Испании впервые в истории не смогла победить в семи выездных матчах кряду
-
Сантуш прокомментировал поражение от сборной Франции
-
Рамос прервал внушительную серию по забитым пенальти
-
Роналду имеет худшую серию в своей карьере в матчах против сборной Франции
-
Главные новости дня: 14 ноября
-
1
Криштиану Роналду вошел в топ-10 игроков в истории по количеству матчей за сборную
-
Португалия не смогла выйти в финал четырех Лиги наций
-
Вылет Португалии, волевая победа Германии и спасение Испании: все результаты Лиги наций 14 ноября
-
2
"Манчестер Сити" намерен подписать Месси и Рамоса
-
Швеция победила Хорватию в Лиге наций
-
Испания на 89-й минуте ушла от поражения в матче с Швейцарией
-
Германия обыграла Украину в Лиге наций
-
Франция одержала важнейшую победу над Португалией
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18