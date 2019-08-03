СМИ: Дибала обиделся на "Ювентус"

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СМИ: Дибала обиделся на "Ювентус"

Отношения между "Ювентусом" и нападающим Пауло Дибалой заметно ухудшились, сообщает Sky Sports.

По сведениям издания, футболист затаил обиду из-за того, что туринский клуб согласовал его обмен на Ромелу Лукаку, не спрашивая его мнения.

В связи с этим звёздный аргентинец может решиться на переход в "Манчестер Юнайтед", хотя изначально не хотел этого.

Напомним, что на "Олд Траффорд" Дибала рассчитывает зарабатывать не менее 10 миллионов евро в год.

Не пропустите: Роналду дал совет Дибале. | http://soccernews.ru
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