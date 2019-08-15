СМИ: "Динамо" и "Спартак" - самые убыточные клубы России в 2018 году

"Советский спорт" выяснил, какие клубы являются прибыльными, а какие работают в убыток.

Больше всех прибыли получает "Уфа", у которой доход - 428 миллионов рублей. Вторым по данному показателю стал "Оренбург", заработавший 80 миллионов евро.

У ЦСКА доход - 18 миллионов, у "Енисея" - 13 миллионов, "Арсенала" - 10 миллионов, "Краснодара" - 1 миллион, "Урала" - 0,2 миллиона. Для этих клубов прибыль не превысила 1% от бюджета.

Убыточными оказались "Зенит" (15 миллионов), "Крылья Советов" (130 миллионов), "Анжи" (140 миллионов), "Ростов" (458 миллионов).

Больше всего денег теряет "Динамо" - 1,1 миллиарда. У "Спартака" - 878 миллионов.

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