СМИ: "Динамо" и "Спартак" - самые убыточные клубы России в 2018 году

Теги уфадинамо москваспартак москвазенит санкт-петербург

СМИ: "Динамо" и "Спартак" - самые убыточные клубы России в 2018 году

"Советский спорт" выяснил, какие клубы являются прибыльными, а какие работают в убыток.

Больше всех прибыли получает "Уфа", у которой доход - 428 миллионов рублей. Вторым по данному показателю стал "Оренбург", заработавший 80 миллионов евро.

У ЦСКА доход - 18 миллионов, у "Енисея" - 13 миллионов, "Арсенала" - 10 миллионов, "Краснодара" - 1 миллион, "Урала" - 0,2 миллиона. Для этих клубов прибыль не превысила 1% от бюджета.

Убыточными оказались "Зенит" (15 миллионов), "Крылья Советов" (130 миллионов), "Анжи" (140 миллионов), "Ростов" (458 миллионов).

Больше всего денег теряет "Динамо" - 1,1 миллиарда. У "Спартака" - 878 миллионов.

А еще: Женщина впервые отсудила мужской матч под эгидой УЕФА, у "Ливерпуля" проблемы с обороной, а "Челси" не так плох, как кажется: выделяем главные итоги Суперкубка УЕФА| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Алексей Михайличенко возглавил "Динамо" Киев

Алексей Михайличенко возглавил "Динамо" Киев

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 5 13
2 Ростов Ростов 5 11
3 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 5 10
4 Краснодар Краснодар 5 10
5 Арсенал Тула Арсенал Тула 5 10
6 Локомотив Москва Локомотив Москва 5 10
7 Спартак Москва Спартак Москва 5 8
8 Рубин Рубин 5 7
9 Урал Урал 5 7
10 Ахмат Ахмат 5 6
11 Динамо Москва Динамо Москва 5 5
12 Тамбов Тамбов 5 4
13 Уфа Уфа 5 4
14 Крылья Советов Крылья Советов 5 3
15 Динамо Санкт-Петербург Динамо Санкт-Петербург 5 2
16 Оренбург Оренбург 5 1
Полная таблица

топ-5 тегов